Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 17 травня, о 22:30 за київським часом.

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги відбудеться досить цікаве протистояння на Местальї між Валенсією та Барселоною.

ВАЛЕНСІЯ — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 17 СЕРПНЯ, 22:30. ЕСТАДІО МЕСТАЛЬЯ, ВАЛЕНСІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНЧЕС МАРТІНЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Минулий сезон видався для Барселони дуже важким. Каталонський клуб не зміг нав'язати серйозної боротьби у чемпіонських перегонах своєму головному конкуренту мадридському Реалу, за підсумками 38 турів відставши від "вершкових" на десять пунктів та програвши обидві очних зустрічі в чемпіонаті Іспанії (1:2, 2:3). Ба більше, "блаугранас" взагалі були близькі до того, щоб посісти місце нижче другого, пропустивши вперед "українську" Жирону, але "жирондинці" виконавши головне завдання — потрапляння у Лігу чемпіонів, до кінця сезону вже не виходили зі святкового стану та втрачали очки на рівному місці, тим самим дозволивши "Барсі" остаточно не зганьбитися наприкінці сезону-2023/24.

Враховуючи результати на внутрішній арені, було зрозуміло, що влітку на Барселону очікують досить вагомі зміни. Спочатку здавалося, що в першу чергу йтиметься про пертурбації у складі команди, але керівництво "синьо-гранатових" пішло кардинальним шляхом. Президент клубу Жоан Лапорта вирішив звільнити з посади головного тренера каталонців легенду "Барси" Хаві Ернандеса. Не було б такого резонансу у цій відставці, якби за місяць до звільнення Лапорта не оголосив про те, що 44-річний фахівець залишається в клубі на наступний сезон. Як то кажуть: "Від любові до ненависті один крок".

З Барселоною відразу почали пов'язувати безліч тренерів, починаючи від керманича Реал Сосьєдад Іманола Альгуасіля та закінчуючи колишнім наставником донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі. Але вибір Лапорти та Деку (спортивний директор Барселони — прим.) врешті решт зупинився на екстренері мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Гансі-Дітері Фліке. У першому своєму сезоні на чолі "рекордмайстер" Флік досяг фантастичного результату, зробивши "требл" (перемога в Бундеслізі, Лізі чемпіонів та Кубку Німеччини). Безсумнівно не меншого від нього чекають і у столиці Каталонії.

Склад "блаугранас" не зазнав серйозних змін у літнє міжсезоння. Залишилися досвідчені Роберт Левандовскі та Ілкай Гюндоган. Нікуди не ділися супер талановиті Педрі, Гаві, Кубарсі. Окремо можна виділити Ламіна Ямала, який за літо продемонстрував вражаючий прогрес під час Євро-2024 та Ферміна Лопеса, бомбардирські якості якого принесли "золото" Олімпіади збірній Іспанії U-23. Також Барса оформила один з найгучніших літніх трансферів, підписавши півзахисника "Фурії рохи" Дані Ольмо з РБ Лейпциг. Тож до рук Гансі Фліка потрапив дійсно потужний "матеріал", з якого можна створити нове "золоте" покоління в історії каталонського клубу.

Під час передсезонки Барселона встигла провести матчі з Манчестер Сіті (2:2, 4:1 пен.), Міланом (2:2, 3:4 пен.) та товариське Ель-Класіко з мадридським Реалом (2:1). Треба зауважити, що в усіх цих матчах ми стали свідками досить результативних двобоїв. Останній контрольний матч перед грою з Валенсією в рамках фіналу Кубка Гампера Барселона провела найгірше з усіх, що відбулися під керівництвом Фліка. "Синьо-гранатові" розгромно програли французькому Монако (0:3) та вперше за 12 років не зуміли здобути Кубок Гампера. Навряд чи по цьому результату слід робити якісь певні висновки, але в будь-якому випадку неприємне відчуття у вболівальників Барселони залишилося.

Якою буде Барса у першому матчі під керівництвом Гансі Фліка, може сказати мабуть тільки сам німецький фахівець, але те, що це буде цікавий поєдинок немає жодних сумнівів, особливо, якщо враховувати, як складно грати на Естадіо Месталья.

Валенсія непогано провела минулий сезон, якщо порівнювати з позаминулим. За 38 турів іспанської Ла Ліги колектив Рубена Барахи набрав 49 очок, відносно порівну поділивши перемоги, нічиї та поразки і у підсумку посівши дев'яту позицію у чемпіонаті. Однак цього все одно не вистачило для боротьби за єврокубки — відставання від сьомого місця, що дає право на вихід до Ліги конференцій, склало майже вісім очок. У міжсезоння головним завданням керівництва "кажанів" було зберегти на посаді головного тренера команди легенду клуба Рубена Бараху, з чим боси Валенсії успішно впоралися. Тим не менш валенсійці потребують підсилення складу про, що неодноразово в своїх інтерв'ю казав Бараха, але поки на трансферному ринку у іспанського клубу все сумно. Крім орендованого у Севільї нападника Рафи Міра та підписаного вільним агентом воротаря збірної Північної Македонії Столе Дімітрієвські виділити з нових гравців немає кого. Враховуючи, що найближчим часом команду залишиться лідер Валенсії Гіоргі Мамардашвілі, саме колишній голкіпер Райо Вальєкано стане основним у сезоні-2024/25. Якщо "кажани" до кінця трансферного вікна так і не наважаться на бодай пару сильних вхідних трансферів (враховуючи фінансовий стан клубу не наважаться), тренерський талант Рубена Барахи зможе витиснути з цього колективу максимум середину турнірної таблиці за підсумками кампанії-2024/25. Минулого сезону фактично цим же складом Валенсія відібрали в Барселони очки на своєму полі — вдалося вирвати нічию з рахунком 1:1, поступаючись по ходу зустрічі. Однак у другому колі, на виїзді, програли каталонцям 2:4. Багато в чому долю матчу зумовило вилучення Мамардашвілі перед самою перервою. До червоної картки "кажани" вели за рахунком 2:1 та демонстрували гідний футбол. Зазвичай на Местальї грати важко будь-якій команді, але, як воно буде безпосередньо в першому офіційному матчі нового сезону для обох команд ніхто не знає. Фактично весь футбольний світ у цьому матчі буде знайомитися з Барселоною Гансі Фліка на фоні непоступливого, проте дуже обмеженого колективу Рубена Барахи. За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є Барселона. Так, на перемогу команди Фліка пропонується коефіцієнт 1,78, тоді як потенційний успіх Валенсії оцінюється показником 4,85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Валенсія: Дімітрієвські — Коррея, Ярек, Москера, Васкес — Пепелу, Гільямон, Алмейда — Техон, Мір, Дуро.

Барселона: Тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Мартінес, Бальде — Педрі, Гюндоган, Касадо — Рафінья, Левандовські, Ямал.

Не зіграють: Діакабі, Гая (травмовані) — Араухо, Гаві, Де Йонг, Фаті (травмовані), Ольмо (незареєстрований).

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