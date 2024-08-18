Іспанія

Реал непохитний.

Неназваний клуб із Саудівської Аравії зробив пропозицію мадридському Реалу в розмірі 100 млн. євро за трансфер центрального захисника Едера Мілітао. Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, "королівський" клуб вже ухвалив рішення відхилити цю пропозицію. Незважаючи на те, що Мілітао пропустив більшу частину минулого сезону через травму, у мадридському клубі продовжують вважати його ключовим гравцем оборони команди.

Зазначається, що саудівський клуб може зробити ще одну, покращену пропозицію "вершковим" щодо 26-річного бразильця.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Минулого сезону Едер Мілітао через розрив хрестоподібної зв'язки відіграв за Реал лише 13 матчів.