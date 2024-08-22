Іспанія

Зробити це не вдалося через травму гравця.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг міг покинути клуб цього літа.

Каталонцям необхідно розлучитися з кимось із високооплачуваних гравців для вирішення фінансових труднощів.

Таким гравцем міг стати де Йонг, якого, за інформацією Relevo, Барселона намагалася продати під час поточного трансферного періоду.

Зробити це не вдалося через травму хавбека, яка вивела його з ладу на невизначений термін. Френкі де Йонг не з'являється на полі з квітневого матчу проти мадридського Реала.

Зазначимо, що контракт 27-річного футболіста розрахований до середини 2026 року.