Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Атлетіко та Жирона.

Мадридський Атлетіко та каталонська Жирона зіграють у другому турі іспанської Ла Ліги на Метрополітано.

Дієго Сімеоне, після нічиєї проти Вільярреала (2:2), залучив до стартового складу Хіменеса та Рікельме в обороні, тоді як Де Пауль гратиме в центрі поля, а Альварес розташуєтья в парі нападників.

Мічел, на тлі нічиєї проти севільського Бетіса (1:1), використав із перших хвилин Віктора Циганкова на правому фланзі атаки.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Аспілікуета, Хіменес, Ле Норман, Рікельме — Барріос, Де Пауль, Ліно — Грізманн, Альварес.

Запасні: Гоміс, Ітурбе, Галлагер, Коке, Серлот, Корреа, Галан, Моліна, Вітсель, Сімеоне, Мандава, Костіс.



Жирона: Гассаніга — Мартінес, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера, Ромеу, Мартін — Циганков, Руїс, Хіль.

Запасні: Карлос, Лопес, ван де Бек, Стуані, Хуанпе, Фарнсес, Крейчі, Міовські, Соліс, Порту, Місехой, Альмена.



Гра Атлетіко — Жирона почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.