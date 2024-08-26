Іспанія

Він отримав "десятку" після відходу Мессі в 2021-му році.

Барселона не стала забирати у Ансу Фаті колишній номер.

Marca передає, що вінгер, який повернувся з Брайтона, продовжить виступати з десяткою на спині.

"Блауграна" зареєструвала 21-річного футболіста 12 серпня, але номер вказано не було. Тепер же на сайті чемпіонату видно, що Фаті й надалі гратиме під 10-м номером.

Ансу отримав його 2021 року після відходу Ліонеля Мессі.

У сезоні-2023/24 Ансу на правах оренди виступав за Брайтон. У 27 матчах (всі турніри) він відзначився 4 голами та 1 асистом.