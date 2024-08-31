Іспанія

Мандри Європою привели туди, де все починалось по-справжньому.

Аргентинський центральний півзахисник Джованні Ло Чельсо ще наприкінці 2016 року переїхав до Європи виступати в складі французького Парі Сен-Жермен за 10 млн євро з Росаріо.

Однак кар’єра у Лізі 1 у 28-річного виконавця в підсумку так і не злетіла, тож уже за півтора роки він уперше відправився до оренди в севільський Бетіс, який потім заплатив за нього аж 22 млн євро за повноцінний трансфер.

Утім, ще дорожче "зелено-білі" продали цього футболіста до лондонського Тоттенгема вже за місяць після викупу із Франції — 16 млн євро коштувала річна оренда та 32 млн євро "шпори" заплатили згодом.

Проте й ці чотири роки в Англії для Ло Чельсо супроводжувались загалом півторарічною орендою до Вільярреала, а вже цього літа Тоттенгем погодився відпустити футболіста.

І всього за приблизно 12 млн євро аргентинець повернувся назад до Бетіса на контракт до 2028 року.

Утім, Тоттенгем залишив за собою можливість зворотнього викупу.

За "шпор" Ло Чельсо провів 108 матчів, забив 10 голів та віддав вісім гольових передач.