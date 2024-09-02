Іспанія

Італієць відзначив хорошу атмосферу в команді.

В рамках 4-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу переміг Бетіс (2:0) завдяки дублю Кіліана Мбаппе. Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті поділився своїми думками щодо переможного матчу. Його слова наводить Marca.

"У нас є бажання, ентузіазм, мотивація постаратися стати краще. Ми провели хороший матч, виглядали більш цілісно ніж у попередніх іграх. Йдемо на перерву з хорошим настроєм та відчуттями.

Тиск на Мбаппе? Вам слід поставити це запитання йому, ми ніколи не чинили на нього тиску через голи. Віні віддав йому пенальті, для нього важливо забити, проте ми більше цінуємо командну роботу, і вона була кращою, ніж у минулому матчі.

Вінісіус вчинив дуже альтруїстично, віддавши Мбаппе пенальті. У них хороші стосунки, — сказав головний тренер Реала.