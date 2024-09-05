Іспанія

Півзахисник Барселони поділився першим тривалим досвідом роботи з новим тренером.

Каталонська Барселона впевнено стартувала в новому сезоні іспанської Ла Ліги, здобувши чотири перемоги в чотирьох перших матчах розіграшу.

Півзахисник "блаугранас" Педрі розповів у останньому інтерв’ю, за рахунок чого команді Ганса Дітера-Фліка вдалось здійснити такий ривок.

"У клубі ми працюємо набагато більше, ніж раніше. Я думаю, що тренери з фізичної підготовки, які прийшли, приносять нам багато користі. Ми дуже багато працюємо, і ви можете бачити це в матчі.

Команда не зупиняється після 70 або 80 хвилин, ми тримаємо свій фізичний рівень до останнього.

Збірники долучились до команди трохи пізніше, але хлопці, із якими ми говорили та які проходили передсезонну підготовку, розповідали, що вони доклали чимало зусиль у підготовці.

Робота забрала чимало сил, адже було багато фізичних вправ. І коли ми в підсумку почали сезон, це дало нам вирішальний поштовх до вдалого початку. Зараз із конкуренцією в команді все геть по-іншому.

Я відчуваю себе розкутим на полі, бо Флік сказав грати без тиску та робити те, що я вмію, і тому я відчуваю себе набагато вільніше. Фізично також, ви можете бачити, що я набагато краще можу долати випробування. Тренер дуже добре вміє налагоджувати ці моменти, надаючи нам упевненості в собі.

Перш за все, він дуже відкритий. Це хлопець, який любить розмовляти з гравцями. Окрім того, що він загалом серйозний, він ще й чимало жартує, у нього не завжди таке суворе обличчя, як вам здається.

Флік дуже допомагає нам, молодим гравцям. Він завжди знає, що тобі потрібно, і це дуже цінується. Але коли він повинен ставитися до речей серйозно, він до всього ставиться серйозно. У нього є той самий батіг, але також є й той маленький шматочок прянику, коли він доносить свою думку гравцям", — заявив іспанський виконавець.

Педрі в складі збірної Іспанії зіграє проти Сербії на виїзді 5 вересня, а також навідається до Швейцарії 8 вересня.