Іспанія

27-річний наполягає на консервативному лікуванні.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг продовжує відновлюватися після травми.

Як повідомляє Diario SPORT, Барселона порадила нідерландському хавбеку зробити операцію на щиколотці для поліпшення відновлення, але сам футболіст продовжує наполягати на консервативному лікуванні.

Раніше з'явилася інформація, що вже наступного тижня 27-річний де Йонг спробує повернутися до тренувань, однак ризик рецидиву травми дуже високий.

Зазначимо, що 15 вересня Барселона зустрінеться в гостях із Жироною. Початок матчу п'ятого туру іспанської Ла Ліги заплановано на 17:15.