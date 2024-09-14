Іспанія

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на успіхи Віктора в цьому сезоні.

Віктор Циганков провів дуже вдалий сезон у Жироні, як і команда в цілому. Український вінгер привернув увагу декількох клубів, але залишився в поточній команді. Тренерський штаб та вболівальники покладають великі надії на гравця, який вже відзначився голом та результативною передачею. Отже, пропонуємо вам дізнатися котирування букмекерів на дії українця.

Якщо ви зробите ставку на те, що Циганков заб'є хоча б 7 голів в сезоні Ла Ліги, то примножите свої гроші у 1,75 раза. У випадку з хоча б 6 голам — у 1,4 раза. Що стосується результативних передач, то успішний прогноз на тотал більше 6,5 принесе вам переможний коефіцієнт 1,7, тотал більше 7,5 — 2,10.

Сподіваємось, що Віктор Циганков проведе сезон без травм та зіграє у максимальний кількості матчів. Те, що українець вийде хоча б в 31 з 38 ігор Ла Ліги, оцінюється коефіцієнтом 1,85.

Також ви можете поставити на те, що Віктор зробить хет-трик — показник 15, або хоча б 2 дублі — коефіцієнт 4.

Пишіть свої прогнози щодо успіхів українського вінгера в коментарі.