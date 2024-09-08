Іспанія

За 33-річного футболіста пропонували п'ять мільйонів євро.

Центральний захисник Барселони Іньїго Мартінес міг покинути каталонський клуб у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Луїс Рохо, неназваний арабський клуб прийшов до Барселони з конкретною пропозицією про трансфер 33-річного Мартінеса за п'ять мільйонів євро.

Однак джерело стверджує, що "синьо-гранатові" відмовилися продавати свого захисника. Мартінес виступає за Барселону з літа 2023 року.

За цей час він узяв участь у 29 матчах, у яких отримав сім жовтих карток, не відзначившись гольовими діями. Чинний трудовий договір іспанця з Барселоною розрахований до червня 2025 року.