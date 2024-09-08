Ямаль обійшов Вінісіуса за результативними діями у збірній

Іспанець обійшов бразильця.
Ламін Ямал, Getty Images
08 вересня 2024, 22:49
Вінгер Барселони Ламін Ямал знову відзначився результативною передачею в поєдинку за збірну Іспанії.
17-річний гравець асистував Хоселу на 4-й хвилині зустрічі Ліги націй зі збірною Швейцарії.
Як зазначає BarcaTimes, в активі Ямаля тепер більше результативних дій за "червону фурію" (11), ніж у Вінісіуса Жуніора у збірній Бразилії (10).
При цьому Ямал проводить 17-й матч, а у представника мадридського Реала — 34. Різниця у віці між гравцями становить сім років.
Гра Швейцарія — Іспанія почалась о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.