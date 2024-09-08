Ямаль обійшов Вінісіуса за результативними діями у збірній

Іспанія

Іспанець обійшов бразильця.

Вінгер Барселони Ламін Ямал знову відзначився результативною передачею в поєдинку за збірну Іспанії.

17-річний гравець асистував Хоселу на 4-й хвилині зустрічі Ліги націй зі збірною Швейцарії.

Як зазначає BarcaTimes, в активі Ямаля тепер більше результативних дій за "червону фурію" (11), ніж у Вінісіуса Жуніора у збірній Бразилії (10).

При цьому Ямал проводить 17-й матч, а у представника мадридського Реала — 34. Різниця у віці між гравцями становить сім років.