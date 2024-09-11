Іспанія

Але всьому завадили гроші.

Трансферна сага з приводу переходу французького нападника Кіліана Мбаппе з Парі Сен-Жермен до мадридського Реала формально завершилась на моменті офіційного підписання контракту поміж гравцем та "галактікос" улітку цього року.

Однак оповідка про неї житиме ще не один рік. Передусім — через абсурдність подій, які відбувались у взаєминах футболіста та його колишнього клубу.

Усім відомо, із якими труднощами Мбаппе та ПСЖ дійшли згоди щодо продовження контракту на два сезони в 2022 році, однак Кіліан усе ж таки залишився у столиці Франції.

Проте клуб тоді пообіцяв йому потужну трансферну кампанію, стержнями якої мали стати підписання Роберта Левандовські тоді ще з мюнхенської Баварії та Бернарду Сілви з англійського Манчестер Сіті.

Як відомо, ці придбання ПСЖ так і не здійснив, що на той момент дуже образило Мбаппе й він відповів на старе повідомлення від Ліверпуля щодо можливого підписання контракту.

Усе було узгоджено на рівні гравця та англійського клубу, але перемовини так і не злетіли через захмарні бажання парижан — 400 млн євро.

"Червоні" на той момент із болем у серці могли розстатись лише з половиною цієї суми, тож ні про які домовленості вже не йшлось.

Зрештою, сезон-2022/23 Мбаппе, у якості покарання, розпочав із лави для запасних, тоді як клуб повідомляв, що він має м’язове пошкодження, після чого вже в другому турі стався вікопомний скандал із Неймаром із приводу пробиття пенальті, що зрештою остаточно зруйнувало взаємини Кіліана та ПСЖ.

У підсумку, французький колектив так і не виплатив гравцю обіцяний бонус за "лояльність" у розмірі 55 млн євро.