Іспанія

Італієць оцінив навички брата зірки мадридської команди.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем висловився про свого брата Джоба Беллінгема, який виступає за Сандерленд.

"Я пам'ятаю, як Джоб оформив дубль. Тоді Анчелотті сказав, що Реал взяв не того Беллінгема, і він постарається підписати Джоба.

Я запитав, де Анчелотті збирається його використовувати, а той з усмішкою відповів: "На твоїй позиції", — наводить слова Беллінгема Madrid Xtra.

У поточному сезоні Джуд Беллінгем взяв участь у двох матчах за Реал і зробив одну результативну передачу.

На рахунку Джоба Беллінгема чотири виходи на поле в рамках англійського Чемпіоншипа і один гольовий пас.