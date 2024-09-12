Півзахисник Реала Джуд Беллінгем висловився про свого брата Джоба Беллінгема, який виступає за Сандерленд. 

"Я пам'ятаю, як Джоб оформив дубль. Тоді Анчелотті сказав, що Реал взяв не того Беллінгема, і він постарається підписати Джоба. 

Я запитав, де Анчелотті збирається його використовувати, а той з усмішкою відповів: "На твоїй позиції", — наводить слова Беллінгема Madrid Xtra

У поточному сезоні Джуд Беллінгем взяв участь у двох матчах за Реал і зробив одну результативну передачу.

На рахунку Джоба Беллінгема чотири виходи на поле в рамках англійського Чемпіоншипа і один гольовий пас.  