Італієць оцінив навички брата зірки мадридської команди.
Джоб Беллінгем, Getty Images
12 вересня 2024, 21:21
Півзахисник Реала Джуд Беллінгем висловився про свого брата Джоба Беллінгема, який виступає за Сандерленд.
"Я пам'ятаю, як Джоб оформив дубль. Тоді Анчелотті сказав, що Реал взяв не того Беллінгема, і він постарається підписати Джоба.
Я запитав, де Анчелотті збирається його використовувати, а той з усмішкою відповів: "На твоїй позиції", — наводить слова Беллінгема Madrid Xtra.
У поточному сезоні Джуд Беллінгем взяв участь у двох матчах за Реал і зробив одну результативну передачу.
На рахунку Джоба Беллінгема чотири виходи на поле в рамках англійського Чемпіоншипа і один гольовий пас.