Іспанія

17-річний футболіст хоче бути самим собою.

Ламін Ямаль відповів на запитання про порівняння з Ліонелем Мессі. Іспанського вінгера часто порівнюють з аргентинською суперзіркою, і поки що вундеркінд без проблем справляється з високими очікуваннями.

"Мені подобається, коли мене порівнюють із Лео Мессі, найкращим в історії. Але я хочу бути Ламіном Ямалем. Досягти рівня Мессі просто неможливо", — наводить журналіст Фабріціо Романо слова нинішнього лідера атаки “синьо-гранатових”.

Ліонель Мессі покинув Барселону 2021 року. Зараз він виступає в США за Інтер Маямі.

Ламін Ямаль провів 55 матчів за першу команду каталонського гранда, записавши собі в актив вісім забитих м'ячів і 13 асистів.