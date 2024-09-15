Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 15 вересня, розпочавшись о 17:15.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Жирона прийматиме Барселону.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[5] Жирона — Барселона [1]

Неділя, 15 вересня, 17:15, стадіон Естаді-Монтіліві, Жирона. Арбітр зустрічі — Алехандро Муньїс Руїс

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До дебюту в змаганнях УЄФА Жироні залишилися лічені дні після того, як вона забезпечила собі кваліфікацію до Ліги чемпіонів, посівши третє місце в минулому сезоні. "Біло-червоні" з нетерпінням чекатимуть на поїздку до французької столиці, щоб зіграти перший матч проти ПСЖ. Однак Жирона повинна провести складний матч проти Барселони, яка перебуває в хорошій формі, перш ніж вона зможе повністю зосередитися на поїздці на Парк де Пренс, яка відбудеться в середині тижня.

Після значної зміни гравців влітку, оновлена Жирона невдало розпочала сезон: після нічиєї 1:1 з Реал Бетісом вона зазнала розгромної поразки 3:0 від мадридського Атлетіко. З тих пір підопічні Мішеля оговталися від поганого старту, розгромивши на Монтіліві Осасуну з рахунком 4:0, а потім здобули виїзну перемогу над Севільєю з рахунком 2:0. Тепер Жирона прагне здобути третю перемогу поспіль, і хоча вони можуть бути аутсайдерами, вони намагатимуться черпати натхнення з того факту, що минулого сезону вони двічі обіграли у чемпіонаті Барселону.

Партнер Football.ua, компанія Favbet вважає, що Барселона — фаворит зустрічі, а у Роберта Левандовські хороші шанси відзначитися у цьому матчі: на таку подію пропонується показник 2.10. Якщо говорити за Жирону, то на думку букмекера найбільші шанси забити у Абеля Руїса з коефіцієнтом 2.80.

Після того, як Хаві не зміг виграти трофей у своєму останньому сезоні, на Гансі Фліка чиниться тиск з метою забезпечення значного покращення результатів у його першому сезоні на посаді менеджера "блауграни". Хоча Флік перебуває на ранній стадії свого перебування на посаді, прихильники Барселони мають підстави для оптимізму після того, як побачили, як їхня команда вирвалася вперед і здобула чотири перемоги поспіль.

"Блауграна" набрала обертів, здобувши три перемоги поспіль з рахунком 2:1 над Валенсією, Атлетіком Більбао та Райо Вальєкано, а потім продемонструвала домінуючу гру, розгромивши Реал Вальядолід з рахунком 7:0 у своєму останньому матчі перед міжнародною перервою. Рафінья оформив хет-трик, а також відзначився голами Роберта Левандовські, Жюля Кунде, Дані Ольмо та Феррана Торреса, в результаті чого Барселона пішла на міжнародну перерву з чотириочковим відривом на вершині турнірної таблиці.

Враховуючи минулий сезон, "блауграна" здобула вісім перемог поспіль, але вони будуть насторожені тим фактом, що їхня остання поразка в чемпіонаті відбулася в травневій виїзній зустрічі з Жироною. До поразки на Монтіліві в минулому сезоні Барселона виграла кожен з трьох виїзних матчів Ла Ліги проти Жирони без пропущених м'ячів, включаючи перемогу 1:0 у січні 2023 року, коли Педрі забив вирішальний гол для своєї команди.

Орієнтовні склади

Жирона: Гаccаніга — Франсес, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Еррера, Мартін, Хіль; Руїс, Данджума.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья - Левандовські.

Поточна форма

Очні зустрічі