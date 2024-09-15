Три очки для колективу Дієго Сімеоне.
Атлетіко - Валенсія, Getty Images
15 вересня 2024, 23:59
У рамках п'ятого туру чемпіонату Іспанії Атлетіко на своєму полі приймав Валенсію.
"Матрацники" з дебютними голами Конора Галлагера та Хуліо Альвареса зуміли обіграти “кажанів”.
Атлетіко - Валенсія 3:0
Голи: Галлагер, 39, Грізманн, 54, Альварес, 90+4.
Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Хіменес, Аспілікуета (Рейнілду, 77), Самуел Ліно (Рікельме, 67) — де Пауль (Корреа, 61), Коке, Галлагер, Грізманн (Сімеоне, 76), Серлот (Альварес, 61).
Валенсія: Мамардашвілі — Фульк'є (Васкес, 71), Тарреха, Москера, Коррея — Дієго Лопес, Гільямон (Барренечеа, 46), Пепелу, Ріоха (Канос, 70) — Дані Гомес (Техон, 79), Герра (Валера, 79).
Попередження: Коке — Тарреха, Гільямон.