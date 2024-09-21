Іспанія

Деку зустрівся з агентами хавбека.

Барселона має намір продовжити контракт із Педрі.

За відомостями Jijantes, підтвердженими інсайдером Маттео Моретто, сьогодні спортивний директор Деку зустрівся з представниками півзахисника.

Сторони обговорили умови продовження співпраці. Це вже не перші контакти цього тижня, і наступного очікується новий етап.

Педрі виступає за Барселону з сезону-2020/21. У поточному чемпіонаті Іспанії він забив два голи в п'яти матчах.