Деку зустрівся з агентами хавбека.
Педрі, Getty Images
21 вересня 2024, 09:27
Барселона має намір продовжити контракт із Педрі.
За відомостями Jijantes, підтвердженими інсайдером Маттео Моретто, сьогодні спортивний директор Деку зустрівся з представниками півзахисника.
Сторони обговорили умови продовження співпраці. Це вже не перші контакти цього тижня, і наступного очікується новий етап.
Педрі виступає за Барселону з сезону-2020/21. У поточному чемпіонаті Іспанії він забив два голи в п'яти матчах.