Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Вільярреалом та каталонською Барселоною.

Сьогодні, 22 вересня, відбудеться матч шостого туру іспанської Ла Ліги, у якому Вільярреал на Естадіо де ла Сераміка прийматиме каталонську Барселону.

Команда Ганса-Дітера Фліка в шоковому стані повернулась із мандрівки до Монако на матч Ліги чемпіонів УЄФА проти місцевого однойменного колективу, однак у рідній країні її зустрічатиме також негостинний суперник, який ще не програвав у новому сезоні.

ВІЛЬЯРРЕАЛ — БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 22 ВЕРЕСНЯ, 19:30. ЕСТАДІО ДЕ ЛА СЕРАМІКА, ВІЛЬЯРРЕАЛ. МАТЕО БУСКЕТС ФЕРРЕР — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

"Блаугранас" іще від початку кампанії взагалі без утрат очок і всі дивувались, як це Гансу-Дітеру Фліку вдається одразу приборкати проблемний колектив на новій посаді, залучати велику кількість молоді, і при цьому ще й давати серйозні результати. Але Ліга чемпіонів на те й створена, щоб повертати на грішну землю команди, які стрімко набирають оберти.

У Монако в Барселони не вийшло нічого. Почав помилятись начебто надійний Марк-Андре тер Штеген, у захисті також було не все гаразд, а вилучення Еріка Гарсії на самому початку гри ще додало головного болю тренерському штабу. Ніби й без того кадрова ситуація в Барселоні не потребувала покращення. Однак, що в дербі проти Жирони, що в Монако, каталонці залишали межі поля в меншості, і при цьому в чемпіонаті отримали додаткову велику кадрову втрату у вигляді травмованого Дані Ольмо.

Власне, із переліку футболістів, які не можуть допомогти Барселоні з тих чи інших причин, уже можна почати формувати окрему команду — настільки їх багато. Не все в порядку з травмованими й у Марселіно, але от так подивишся на Вільярреал на початку сезону, і важко помітити, ніби "жовта субмарина" починає тонути через якісь кадрові негаразди.

Жодної поразки за п’ять турів та місце в групі прямих переслідувачів лідера, власне Барселони, — такого з Вільярреалом не траплялось доволі давно, а коли ще й єврокубків немає за ходом сезону, так і всі підстави продовжувати серію наявні.

Але найближчі два тижні для команди Марселіно будуть дуже важливими, бо зіграти доведеться і проти Барси, і проти мадридського Реала, ще й на полі суперників у останньому випадку. Каталонцям у цьому плані буде легше привести себе до тями — Хетафе, Осасуна та Янг Бойз у Лізі чемпіонів зрештою, це не ті суперники, які мають похитнути впевненість команди Фліка. Як показав початок кампанії, там її цілком достатньо.

Орієнтовні склади

Вільярреал: Конде — Феменія, Альбіоль, Кошта, Кардона — Ахомаш, Комесанья, Парехо, Баена — Перес, Баррі.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Касадо, Е. Гарсія, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Не зіграють: Фойт, Морено — Торрес, Ольмо, Араухо, Крістенсен, Берналь, Гаві, Фермін, де Йонг.

Під питанням: Камбвала, Педраса — …

Поточна форма команд

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 54 матчі, із яких Вільярреал виграв 11, а Барселона — 33, нічию зафіксовано 10 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "блаугранас" — 67:114.