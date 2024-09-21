Іспанія

Схоже, керманич каталонців вирішив дати українцю перепочити.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Валенсія прийматиме Жирону.

Команди вже оголосили свої стартові склади. Правий вінгер гостей Віктор Циганков залишився в запасі.

Серед тижня 26-річний українець взяв участь у виїзному поєдинку з ПСЖ (1:0) у першому турі оновленої Ліги чемпіонів. Тоді він провів на полі 88 хвилин.

Нагадаємо, матч Валенсія — Жирона розпочнеться о 19:30 за київським часом.