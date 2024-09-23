Іспанія

Футболіст продовжить кар'єру в нинішній команді.

Лівий захисник Реала Ферлан Менді продовжив контракт із мадридським клубом. Про це повідомив головний тренер команди Карло Анчелотті.

"Ми дуже задоволені Менді, він продовжив свій контракт", — наводить слова Анчелотті Marca.

Угода 29-річного француза з Реалом закінчувалася влітку 2025 року. За даними ЗМІ, новий контракт футболіста з "вершковими" розрахований до літа 2027 року.

У поточному сезоні Менді взяв участь у 6 матчах Реала у всіх турнірах.