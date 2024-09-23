Іспанія

Папа Карло не збирається йти на пенсію.

65-річний головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про завершення тренерської кар'єри. Цитує італійського фахівця AS.

"Не знаю, коли настане цей день. Мені подобається ця робота. Втому, яку я відчуваю, неможливо порівняти з втомою футболістів, але це теж виснажливо.

Так, це правда, що існують тиск та відповідальність, але мені це подобається. На гравців впливає безліч інших речей, наприклад, фізична втома, що дійсно є проблемою. Поки що я продовжую працювати і хочу залишитися в професії на довгі роки", — заявив Анчелотті.

Нагадаємо, чинний контракт Карло Анчелотті з мадридським Реалом розрахований до 30 червня 2026 року.