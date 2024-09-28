Іспанія

Французький хавбек може зіграти у найближчому матчі Ла Ліги.

У центральному матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги на нас чекає мадридське дербі між Атлетіко та Реалом.

За словами головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, центральний півзахисник його команди Едуардо Камавінга, який пропустив старт сезону через травму, може зіграти проти "матрацників".

"Едуардо Камавінга одужав. Він доступний і може грати", — заявив Анчелотті напередодні матчу з Атлетіко.

Нагадаємо, матч Атлетіко — Реал Мадрид відбудеться в неділю, 29 вересня, о 22:00.