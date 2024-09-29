Іспанія

На нас чекає "Мадридське дербі".

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті висловився про майбутнє дербі з Атлетіко Мадрид. Цитує італійського фахівця Marca.

"Вони завжди є великим суперником, і це ніколи не зміниться. Це буде видовищний матч, напружений, тому що обидві команди дуже якісні. Це буде видовище, особлива гра.

Я думаю, що Атлетіко значно покращився підписавши хороших гравців влітку, і на мою думку, вони будуть боротися за чемпіонство до кінця з нами та Барселоною.

Кожна гра має свою історію. Передбачити, що буде завтра, важко. У нас є план, і ми побачимо, чи вийде він у нас. Ванда Метрополітано – дуже важкий стадіон, ми повинні показати найкращу гру, щоб перемогти", – сказав Анчелотті.

"Мадридське дербі" відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.