Іспанія

Ель Чоло в передчутті "Мадридського дербі".

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про майбутню гру з Реал Мадрид. Цитує аргентинського фахівця AS.

"Я трохи дистанціююся від усього, що не має для нас значення. Готуюся до гри, дивлюся на футболістів, думаю про те, як продовжувати нашу стратегію. Я не звертаю уваги на все, що коментують і кажуть, оскільки розумію, що продукт потрібно продавати, потрібно продавати гру, дербі з усіма цими прекрасними гравцями. І гравці, і тренери повинні займатися тим, що важливо для нас.

Я завжди хвилююся, нервую, наляканий, щасливий, схвильований та сповнений очікувань. Відтоді, як я приїхав, нічого не змінилося.

Важко змінити те, що було зроблено за два дні. Ми все ще перебуваємо в процесі пошуку варіанту, який дасть нам більше балансу та дозволить створювати кращі комбінації. У другому таймі ми можемо перебудуватися, але нам потрібен час. Чесно кажучи, з четверга по неділю мало що може змінитися.

Суперник втратив такого важливого гравця, як Кроос, точніше, він закінчив грати. Тоні незвичайний футболіст, необхідний у будь-якій команді, і вони в процесі пошуку виконавця, який дасть їм той спокій, щоб скористатися наявним потенціалом у нападі.

У нас є нові гравці, і вони підтримують гру команди", — заявив Сімеоне.

"Мадридське дербі" відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.