Іспанія

Команди обмінялися забитими голами, але визначити сильнішого не змогли.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона вирушила у гості до Сельти.

Рахунок у матчі було відкрито на 38-ій хвилині після того, як Янгель Еррера відгукнувся на передачу Дейлі Блінда.

Утім, втримати переможний рахунок Жироні не вдалося, оскільки на 81-ій хвилині легенда Сельти Яго Аспас повернув паритет на табло та встановив підсумковий рахунок — 1:1.

Щодо Віктора Циганкова, то український вінгер вийшов у стартовому складі Жирони та провів на полі усі 90 хвилин, проте на результат вплинути не зміг.

Сельта — Жирона 1:1

Голи: Аспас, 81 - Еррера, 38

Сельта: Гуайта — Родрігес, Домінгес Касерес, Алонсо — Каррейра (Альварес, 46), Моріба (Сотело, 65), Родрігес, Мінгеса — Гонсалес Мартинес (Сведберг, 58), Дуран (Аспас, 65) — Іглесіас (Дувікас, 58)

Жирона: Гассаніга — Франсес, Крейчі, Блінд (Лопес, 54), Гутьєррес — Мартін, Ромеу (ван де Бек, 14) — Циганков, Еррера (Хіль, 72), Данжума (Соліс, 72) — Руїс (Порту, 72)

Попередження: Альварес