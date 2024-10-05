Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Реалом та Вільярреалом.

У дев'ятому турі іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі прийме Вільярреал.

Реал — Вільярреал

Субота, 5 жовтня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — Гільєрмо Куадра Фернандес

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Тренер Реалу Карло Анчелотті вимагатиме відповіді від своїх гравців на цих вихідних, оскільки "лос бланкос" програли Ліллю (0:1) в Лізі чемпіонів у середу ввечері, коли пенальті Жонатана Девіда після гри рукою Едуардо Камавінга виявився єдиним, що вирішило долю поєдинку. Ця поразка стала першою для команди в усіх змаганнях з січня, і вони також зазнали розчарування в мадридському дербі минулих вихідних, пропустивши від Атлетіко в останній момент, а матч закінчився з рахунком 1:1. Цього сезону Реал демонструє далеко не найкращі результати, але все ще залишається непереможним у Ла Лізі, востаннє програючи Атлетіко у вересні 2023 року, і наразі посідає друге місце в таблиці, лише на три очки відстаючи від лідера Барселони.

Компанія Favbet вважає Реал фаворитом зустрічі: перемога мадридської команди оцінюється коефіцієнтом 1.29, а перемога "жовтої субмарини" — 10.00. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 6.30. Якщо поставити на те, що обидві команди заб'ють, то ставка примножиться в 1.67 разів.

Минулого сезону Реал переміг Вільярреал на Бернабеу з рахунком 4:1 у чемпіонаті, але виграв лише один з останніх шести матчів чемпіонату проти "Жовтої субмарини", яка, безумовно, буде свіжішою, оскільки не грала з часу їхнього домашнього поєдинку проти Лас-Пальмаса 30 вересня.

У минулому сезоні Вільярреал посів восьме місце в Ла Лізі, що можна вважати розчаруванням, враховуючи, що в попередніх чотирьох сезонах команда двічі була п'ятою і двічі сьомою. "Жовта субмарина" не претендувала на фініш у першій четвірці з 2015-16 років, але в цьому сезоні вона, безумовно, здатна поборотися за це, адже вражаючий старт дозволив їй посісти третє місце в таблиці, здобувши п'ять перемог, дві нічиї та одну поразку в перших восьми матчах і набравши 17 очок.

Команда Марселіно здобула перемогу в трьох з останніх чотирьох матчів чемпіонату, а також 17 разів вразила ворота суперника, що є другим найкращим показником в дивізіоні після лідера Барселони (25). Однак Вільярреал пропустив 15 разів, що є третім найгіршим показником захисту в цьому сезоні, тож їм доведеться підтягнути оборону, щоб бути серйозними претендентами на місце в Лізі чемпіонів.

Кадрова ситуація

Реал знову залишиться без Тібо Куртуа через проблеми зі стегном, а це означає, що в рамці воріт знову буде українець Андрій Лунін.

Едер Мілітао також під питанням через проблеми зі стегном, через які він не зміг зіграти проти Лілля, тому в центрі захисту проти Вільярреала може з'явитися Орельєн Чуамені.

Кіліан Мбаппе повернувся після травми раніше, ніж очікувалося, і вийшов з лави запасних проти Лілля, і тепер француз повинен повернутися до стартового складу в суботу, в той час як Родріго, який не грав проти Лілля через невелику проблему, яку він отримав в мадридському дербі, також повинен вийти в старті.

Окрім Куртуа та, можливо, Мілітао, у господарів залишаються поза грою Давід Алаба, Дані Себальос та Брахім Діас.

Що стосується Вільярреала, то Віллі Камбвала, Жерар Морено, Хуан Фойт та Альфонсо Педраса пропускатимуть матч через проблеми з фізичною формою, в той час як Деніс Суарес та Айосе Перес знаходяться під питанням у складі гостей.

Відсутність Переса була б особливо відчутною, оскільки іспанський форвард перебуває у чудовій формі цього сезону, забивши шість разів у Ла Лізі, але не очікується, що він встигне відновитися вчасно.

Алекс Баена забив з лави запасних проти Лас-Пальмаса минулого туру і повинен вийти в основі, в той час як Ніколя Пепе, який забив свій перший гол у минулому турі, може знову вийти в основі.

Орієнтовні склади

Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Вільярреал: Конде — Феменія, Баї, Кошта, Кардона — Ахомаш, Парехо, Гує, Баена — Баррі, Пепе.

Поточна форма

Очні зустрічі