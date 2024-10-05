Іспанія

Талановитий вінгер все ніяк не може повернути колишню ыгрову форму.

Керівництво Барселони хотіло б віддати вінгера команди Ансу Фаті в оренду в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, головний тренер каталонської команди Гансі Флік спочатку розраховував на гравця, але тепер навряд чи зможе забезпечити йому достатньо ігрового часу. У Барселоні вважають, що найкращим рішенням було б віддати Фаті в чергову оренду, щоб він міг набирати ритм із січня, але зробити це вдасться тільки в тому разі, якщо клуб вийде на правило 1:1.

Зазначається, що керівництво Барселони продовжить підтримувати Ансу, але вже запланувало зустріч із його агентом Жорже Мендешем, щоб знайти правильне рішення. В Іспанії є клуби, готові орендувати Фаті, і рішення ухвалюватиме сам гравець, який засмучений відсутністю ігрової практики. Клуб розраховує, що питання буде вирішено вже в листопаді.

Підкреслюється, що про продаж поки що не йдеться, оскільки Флік не хотів би втрачати склад у середині сезону, тим більше що Фаті був зареєстрований на матчі. Його відхід стане можливий, якщо клубу вдасться знайти адекватну заміну в резервній команді або на ринку.