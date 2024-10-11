Іспанія

Цікава новина з Мадриду.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті поступово втрачає вплив на роздягальню "вершкових". Про це повідомляє іспанський портал Sport.es.

За інформацією джерела, футболісти "королівського" клубу на поточний момент більше зосереджені на індивідуальній грі, ніж на командній.

Підкреслюється, що на Анчелотті чиниться величезний тиск у зв'язку з відсутністю очікуваних результатів у клубу на старті сезону.

Нагадаємо, після дев'яти турів іспанської Ла Ліги Реал Мадрид набрав 21 пункт та посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Барселони на три очки. В свою чергу, у загальному етапі Ліги чемпіонів після двох зіграних матчів, "вершкові" заробили три очки та посідають 23 місце.