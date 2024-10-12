Назріває ще один судовий процес.
Тебас, getty images
12 жовтня 2024, 15:22
Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що національні ліги готують позов до суду ЄС до ФІФА. Його слова наводить Marca.
"У понеділок ми проведемо спільну пресконференцію з FIFPro (Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів — прим.), Ла Лігою та англійською Прем'єр-лігою. Ми збираємося поскаржитися на ФІФА в органи Європейського союзу за односторонні рішення.
Тепер нам доведеться проковтнути новий клубний чемпіонат світу, тому що ФІФА так вирішила. Але жодна національна ліга з цим не згодна.
Добре, що у FIFPro зрозуміли, що таке розширення календаря шкодить не тільки тим 300 гравцям, які грають у всіх змаганнях, а й десяткам тисяч, які в них не беруть участі. Ми не можемо організовувати світовий футбол в інтересах 300 гравців і 20 клубів. Внутрішні чемпіонати страждають від нового формату Ліги чемпіонів.
FIFPro усвідомила, що це важливо, і що ми повинні захищати цю індустрію на глобальному рівні", — сказав Тебас.
З нинішнього сезону УЄФА змінив формат Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, збільшивши кількість матчів. В свою чергу ФІФА розширила клубний чемпіонат світу, який пройде влітку 2025 року у США.