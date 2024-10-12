Іспанія

Назріває ще один судовий процес.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що національні ліги готують позов до суду ЄС до ФІФА. Його слова наводить Marca.

"У понеділок ми проведемо спільну пресконференцію з FIFPro (Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів — прим.), Ла Лігою та англійською Прем'єр-лігою. Ми збираємося поскаржитися на ФІФА в органи Європейського союзу за односторонні рішення.

Тепер нам доведеться проковтнути новий клубний чемпіонат світу, тому що ФІФА так вирішила. Але жодна національна ліга з цим не згодна.

Добре, що у FIFPro зрозуміли, що таке розширення календаря шкодить не тільки тим 300 гравцям, які грають у всіх змаганнях, а й десяткам тисяч, які в них не беруть участі. Ми не можемо організовувати світовий футбол в інтересах 300 гравців і 20 клубів. Внутрішні чемпіонати страждають від нового формату Ліги чемпіонів.

FIFPro усвідомила, що це важливо, і що ми повинні захищати цю індустрію на глобальному рівні", — сказав Тебас.

З нинішнього сезону УЄФА змінив формат Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, збільшивши кількість матчів. В свою чергу ФІФА розширила клубний чемпіонат світу, який пройде влітку 2025 року у США.