Іспанія

23-річний футболіст може продовжити кар'єру на Сантьяго Бернабеу.

Захисник Баєра Джеремі Фрімпонг може продовжити кар'єру в мадридському Реалі. Про це повідомляє відомий інсайдер Флоріан Плеттенберг.

За відомостями джерела, Реал стежить за ситуацією 23-річного футболіста і може спробувати його підписати влітку 2025 року. Стверджується, що в контракті Фрімпонга прописана сума відступних у розмірі 40 мільйонів євро, що значно полегшує угоду.

При цьому джерело зазначило, що взимку Фрімпонг не планує змінювати клубну прописку.

У поточному сезоні нідерландський захисник узяв участь у десяти матчах у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом і оформив п'ять асистів.