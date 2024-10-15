Іспанія

Відновлення австрійського універсального захисника після травми коліна відбувається за планом.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що універсальний захисник мадридського Реала Давід Алаба може завершити професійну кар'єру футболіста після останньої травми коліна.

Утім, авторитетний журналіст Фабріціо Романо вирішив спростувати ці чутки в пресі.

"Чутки про можливе позапланове завершення кар'єри Давіда Алаби або про новий біль у коліні — повна нісенітниця.

Одужання Алаби все ще йде за планом. Гравець, лікарі, фітнес-тренери задоволені процесом одужання.

Алаба продовжує свій план відновлення і почувається краще", — написав італійський інсайдер у своєму акаунті X (колишній Twitter).

Нагадаємо, у грудні минулого року Алаба отримав розрив хрестоподібної зв'язки та меніску. Він переніс дві операції. Його чинний контракт із мадридським Реалом розрахований до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Алаба планує повернутися на поле у ​​січні наступного року.