Іспанія

Австрійський захисник продовжує відновлення після травми.

Повернення центрального захисника мадридського Реала Давіда Алаби затягнеться до кінця року. Про це повідомляє Relevo.

Раніше передбачалося, що 32-річний австрієць зможе повернутися на поле в жовтні, проте за інформацією джерела, футболіст і клуб вирішили не форсувати відновлення після тяжкої травми.

Нагадаємо, Алаба порвав "хрести" у грудні минулого року, а в останньому матчі таку саму травму отримав ще один захисник "вершкових" Дані Карвахаль.

Передбачається, що Алаба зможе повернутися на поле у ​​січні 2025 року.

Свій наступний матч Реал проведе проти Сельти. Гра відбудеться 19 жовтня.