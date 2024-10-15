Іспанія

21-річний футболіст має намір залишитися в нинішній команді.

Вінгер Барселони Ансу Фаті не хоче залишати каталонський клуб. Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, 21-річний іспанець відданий Барселоні і сподівається переконати нового головного тренера команди Хансі Фліка у своїй спроможності в найближчих іграх.

Нагадаємо, минулий сезон Фаті провів в оренді в Брайтоні. Повідомлялося, що "синьо-гранатові" знову хочуть відправити в оренду свого вихованця.

У нинішньому сезоні Фаті взяв участь у трьох матчах, провівши на полі всього 51 хвилину. Контракт гравця з Барселоною розрахований до 2027 року.