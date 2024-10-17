Іспанія

Англієць змінить Енфілд та Бернабеу?

Лідер Ліверпуля Трент Александер-Арнольд погодився перейти в мадридський Реал вільним агентом. Про це повідомляє журналіст Рамон Альварес де Мон.

За інформацією джерела, англійський футболіст домовився про перехід у Реал наступного літа. При цьому наголошується, що не виключений варіант, що Трент перейде в "королівський" клуб вже взимку 2025 року.

Чинний контракт 26-річного гравця з мерсисайдським клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Трент Александер-Арнольд відіграв за Ліверпуль дев'ять матчів та віддав дві результативні передачі.