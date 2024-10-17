Іспанія

Гравець і без того мав проблеми з ігровим часом.

Колумбійський центральний півзахисник каталонської Жирони Джон Соліс цього сезону використовується головним тренером Мічелом лише в якості футболіста ротації.

20-річний виконавець провів усього 319 хвилин у восьми матчах на початку кампанії й лише два рази при цьому потрапляв до стартового складу.

Покращити своє становище Соліс планував після жовтневої міжнародної перерви, однак стикнувся з травмою стегнового біцепса правої ноги.

Медичний персонал Жирони оцінив строки відновлення гравця в чотири тижні.

Нагадаємо, що Соліс на початку минулого сезону перейшов до Жирони за 6 млн євро з колумбійського Атлетіко Насьйональ.