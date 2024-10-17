Гравець і без того мав проблеми з ігровим часом.
Джон Соліс, Getty Images
17 жовтня 2024, 13:24
Колумбійський центральний півзахисник каталонської Жирони Джон Соліс цього сезону використовується головним тренером Мічелом лише в якості футболіста ротації.
20-річний виконавець провів усього 319 хвилин у восьми матчах на початку кампанії й лише два рази при цьому потрапляв до стартового складу.
Покращити своє становище Соліс планував після жовтневої міжнародної перерви, однак стикнувся з травмою стегнового біцепса правої ноги.
Медичний персонал Жирони оцінив строки відновлення гравця в чотири тижні.
Нагадаємо, що Соліс на початку минулого сезону перейшов до Жирони за 6 млн євро з колумбійського Атлетіко Насьйональ.