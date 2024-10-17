Іспанія

У всіх цих гравців контракти спливають по закінченню поточного сезону.

Каталонська Барселона активно цікавиться гравцями у яких наступного літа спливають трудові угоди.

За інформацією іспанського видання Mundo Deportivo, керівництво каталонського клубу для посилення захисту розглядають Йонатана Та з Баєра, лівого фулбека Баварії Альфонсо Девіса та оборонця Атлетіко Рейнілду.

Зазначається, що Та не має наміру продовжувати контракт із "фармацевтами" та хоче перейти в Барселону та возз'єднатися з колишнім керманичем збірної Німеччини Ганс-Дітер Фліком, який також високої думки про 28-річного центрального захисника.

Щодо Девіса в каталонському клубі впевнені, що лівий захисник ще не досяг домовленості з Реалом, тому не мають наміру відмовлятися від цього варіанту. Якщо не вдасться домовитися з канадцем, "блаугранас" переключаться на лівого латераля "матрацників" Рейнілду.

Крім того, каталонці шукають заміну Роберту Левандовському на майбутнє. З цієї причини Барселона виявляє серйозний інтерес до нападника французького Лілля Джонатаном Девідом. Форвард мріє грати за "синьо-гранатових" та чекає на їхню пропозицію.