Іспанія

"Жовта субмарина" хоче отримати чималі гроші за свого вихованця.

Іспанський Вільярреал не продасть свого вихованця Алекса Баену менше ніж за 50 млн. євро. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, інтерес до 23-річного півзахисника проявляє мадридський Атлетіко, а також кілька топ-команд АПЛ.

На фоні серйозної зацікавленості з боку багатьох заможних клубів, боси "жовтої субмарини" готові розпочати переговори з тим клубом, який запропонує мінімум 50 млн. євро.

Чинний контракт гравця розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Алекс Баена відіграв за Вільярреал вісім матчів, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.