"Жовта субмарина" хоче отримати чималі гроші за свого вихованця.
Баена, getty images
18 жовтня 2024, 10:08
Іспанський Вільярреал не продасть свого вихованця Алекса Баену менше ніж за 50 млн. євро. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, інтерес до 23-річного півзахисника проявляє мадридський Атлетіко, а також кілька топ-команд АПЛ.
На фоні серйозної зацікавленості з боку багатьох заможних клубів, боси "жовтої субмарини" готові розпочати переговори з тим клубом, який запропонує мінімум 50 млн. євро.
Чинний контракт гравця розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Алекс Баена відіграв за Вільярреал вісім матчів, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.