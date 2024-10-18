Іспанський Вільярреал не продасть свого вихованця Алекса Баену менше ніж за 50 млн. євро. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, інтерес до 23-річного півзахисника проявляє мадридський Атлетіко, а також кілька топ-команд АПЛ.

На фоні серйозної зацікавленості з боку багатьох заможних клубів, боси "жовтої субмарини" готові розпочати переговори з тим клубом, який запропонує мінімум 50 млн. євро.

Чинний контракт гравця розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Алекс Баена відіграв за Вільярреал вісім матчів, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.