Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Сельтою та Реалом.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі прийме мадридський Реал.

Сельта — Реал

Субота, 19 жовтня, 22:00, стадіон Балаідос, Віго. Арбітр зустрічі — Алехандро Ернандес

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Сельта добре виступає в Ла Лізі, здобувши чотири перемоги та одну нічию в дев'яти матчах і набравши 13 очок, що дозволяє їй посідати дев'яте місце напередодні повернення до чемпіонату. "Небесно-блакитні" забили 16 разів у чемпіонаті цього сезону — більше лише Барселона (28), Реал (19) та Вільярреал (17), але й пропустили 15, що є третім найгіршим показником захисту в Ла Лізі. На жовтневу міжнародну перерву Сельта пішла після перемоги над Лас-Пальмасом (1:0), причому Борха Іглесіас забив єдиний гол у матчі на 28-й хвилині, забезпечивши всі три очки. Команда Клаудіо Хіральдеса має третю найкращу домашню статистику в Ла Лізі цього сезону, набравши 10 очок у п'яти матчах, і в перші тижні кампанії-2024/25 вони прийматимуть мадридський Реал, який здобув лише одну перемогу в чотирьох матчах чемпіонату, що відбулися на виїзді.

Favbet вважає Реал фаворитом зустрічі: перемога мадридської команди оцінюється коефіцієнтом 1.64, а перемога клубу з Віго — 5.10. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.20. Ви також можете поставити на гол Вінісіуса Жуніора з коефіцієнтом 2.00.

Однак Сельта програла кожну з останніх восьми ігор чемпіонату проти Реала, а остання перемога "вершкових" у вищому дивізіоні відбулася понад 10 років тому, що свідчить про масштабність їхнього завдання в суботньому поєдинку.

На початку кампанії-2024/25 років Реал демонструє не найкращі результати, але все ще посідає друге місце в таблиці Ла Ліги, лише на три очки відстаючи від лідера Барселони напередодні Ель-Класико, яке відбудеться наступного вікенду. Перед міжнародною перервою команда Карло Анчелотті здобула перемогу над Вільярреалом з рахунком 2:0, після нічиєї 1:1 з Атлетіко в мадридському дербі та поразки 1:0 від Лілля в Лізі чемпіонів.

Реал Мадрид виграв три останні матчі проти Сельти, не пропустивши жодного гола, але, як уже згадувалося, чемпіони здобули перемогу лише в одному з чотирьох виїзних матчів чемпіонату цього сезону, зігравши внічию з Мальоркою, Лас-Пальмасом та Атлетіко.

Існує думка, що прихід Кіліана Мбаппе порушив баланс команди, але француз забив п'ять голів у восьми матчах чемпіонату цього сезону, тоді як Вінісіус Жуніор і Родріго мають по три голи в Ла Лізі.

Голкіпер Тібо Куртуа залишається під питанням на гру через проблеми зі стегном, а це означає, що українець Андрій Лунін майже напевно буде грати у стартовому складі.

Орієнтовні склади:

Сельта: Гуаїта — Манкільо, Старфелт, Алонсо — Мінгеза, Белтран, Серві, Альварес; Дуран, Іглесіас, Сведберг.

Реал: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Поточна форма

Очні зустрічі