Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Жирона приймала Сосьєдад.

Гості забили на 44-й хвилині гри зусиллями Оярсабаля і цього виявилося достатньо для перемоги.

Зазначимо, що українець Віктор Циганков не потрапив у заявку на гру через травму.

Жирона — Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Оярсабаль, 44

Жирона: Гассаніга — Франсес (Кім, 73), Лопес, Крейчі — Мартін, ван де Бек (Місехой, 59), Еррера, Мартін, Гутьєррес — Данжума, Міовські (Стуані, 59)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія, Агерд, Гомес — Мендес (Турр'єнтес Імас, 80), Субіменді, Сучич, Барренечеа (Карбальо Лопес, 59) — Оскарссон (Кубо, 65), Оярсабаль (Беккер, 80)

Попередження: Мартінес, Еррера — Мехіас.