Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Жирона - Сосьєдад, Getty Images
19 жовтня 2024, 21:45
У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Жирона приймала Сосьєдад.
Гості забили на 44-й хвилині гри зусиллями Оярсабаля і цього виявилося достатньо для перемоги.
Зазначимо, що українець Віктор Циганков не потрапив у заявку на гру через травму.
Жирона — Реал Сосьєдад 0:1
Гол: Оярсабаль, 44
Жирона: Гассаніга — Франсес (Кім, 73), Лопес, Крейчі — Мартін, ван де Бек (Місехой, 59), Еррера, Мартін, Гутьєррес — Данжума, Міовські (Стуані, 59)
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія, Агерд, Гомес — Мендес (Турр'єнтес Імас, 80), Субіменді, Сучич, Барренечеа (Карбальо Лопес, 59) — Оскарссон (Кубо, 65), Оярсабаль (Беккер, 80)
Попередження: Мартінес, Еррера — Мехіас.