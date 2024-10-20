Іспанія

Українець Андрій Лунін залишився на лавці для запасних.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі приймала Реал.

На 20-й хвилині гри Мбаппе забив дальнім ударом із передачами Камавінги. На початку другого тайму Сельта відігралася зусиллями Сведберга.

Проте, на 66-й хвилині Вінісіус Жуніор вивів Реал уперед і цей рахунок став фінальним — 2:1 на користь мадридців.

Зазначимо, що український голкіпер Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.

Сельта — Реал Мадрид 1:2

Голи: Сведберг, 51 - Мбаппе, 10, Вінісіус, 66

Сельта: Гуайта — Манкільйо (Родрігес, 72), Старфельт, Алонсо — Альварес, Белтран (Родрігес, 87), Сотело, Мінгеса — Сведберг (Гонсалес Мартинес, 72), Іглесіас (Дувікас, 79), Бамба (Дуран, 79)

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Гарсія (Менді, 70) — Вальверде (Гоес, 63), Чуамені, Камавінга (Модрич, 63), Беллінгем — Мбаппе (Себальйос, 82), Вінісіус

Попередження: Сотело, Алонсо — Васкес.