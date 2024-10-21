Іспанія

Конкурентної боротьби на Монжуїку цього вечора не вийшло.

Момент довгоочікуваного першого El Clasico сезону стрімко наближається в іспанській Ла Лізі, тож лідер національної першості, каталонська Барселона, мала підійти до нього в стані максимальної готовності. Окрім цього, перед командою Ганса-Дітера Фліка в рамках десятого туру національної першості поставало важливе завдання із збереження трьох очок переваги над мадридським Реалом усього за тиждень до очного протистояння.

Наперекір цього мала б стати андалузька Севілья, яка цього пізнього вечора навідалась на Монжуїк, маючи за плечима серію з трьох матчів без поразок, що для колективу Франсіско Хав’єра Гарсії Пім’єнти в поточній кампанії було чи не дивовижним досягненням. Утім, на що може сподіватись команда, яка всі свої три перемоги з дев’яти ігор здобула впродовж останнього місяця?

До цього матчу Севілья виявилась неготовою, бо резервного плану на випадок будь-яких дій на полі, окрім сидіння в глибокій обороні, у неї не було. Барселона на перших хвилинах оберти не набирала, тож її опоненти навіть виглядали конкурентно, проте, як тільки команда Фліка завелась посеред першого тайму, то її вже неможливо було стримати.

А далі воно пішло якось само по собі. На 22 хвилині Пеке сфолив проти Рафіньї в центрі штрафного, коли до того тільки дійшла передача з правого флангу, після чого Левандовські з пенальті пробив у лівий кут. Далі Ямал під час контратаки, яку організував польський форвард, асистував під удар Педрі під поперечину з пів кола перед штрафним, а на завершення тайму Рафінья з відскоку на лівому фланзі пробивав здалеку, влучив у того ж таки Левандовські і так поляк отримав дубль на свій рахунок на рівному місці.

Під настання перерви вечір для Севільї став геть сумним — м’язову травму отримав Еджуке, тож частину швидкісних дій на флангах нервіонцям довелось одразу відкинути. Та й у другому таймі нічого особливо не змінилось на полі, окрім того, що гості спробували на початку атакувати, але їх двічі майстерно ловили до офсайді. Утім, команда Пім’єнти й сама подібними діями проти суперників радо відзначалось.

Але Барселона просто відклала свої голи трохи на потім, коли Флік почав відкрито проводити ротацію й нарешті під час цього процесу вдалось офіційно повернути до великої гри Гаві. Натхненні його появою на полі партнери забезпечили ще й дубль для Торре, який спочатку завершив відскок від прострілу Кунде, а потім намагався подачею із штрафного з лівого флангу асистувати Іньїго, але вийшов закручений удар у дальній кут. Гол на контратаці від Ідумбо — суто питання престижу для гостей.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє в гостьовому El Clasico проти мадридського Реала, тоді як посеред тижня прийматиме мюнхенську Баварію в Лізі чемпіонів УЄФА, а Севілья вихідними поїде в гості до каталонського Еспаньйола.— Севілья 5:1Левандовські, 24 (пен.), 39, Педрі, 28, Торре, 82, 89 — Ідумбо, 87Пенья — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі (Гаві, 83) — Ямал 9Торре, 75), Рафінья (Фермін, 66), Фаті (Мартін, 76) — Левандовські (Віктор, 65).Нюланд — Кармона, Баде, Маркао, Педроса (Монтьєль, 81) — Агуме (Ідумбо, 70), Гудель, Пеке (Сусо, 46) — Лукебакіо, Ромеро, Еджуке (Локонга, 45+1).Попередження: Фаті — Педроса, Соу