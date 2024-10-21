Іспанія

Коментар бельгійського голкіпера.

Тібо Куртуа не вважає, що у Реала є серйозні проблеми.

"Настрій кожного з нас завжди максимальний, ми завжди намагаємося оборонятися всією командою. Іноді потрібна комунікація, коли і як пресингувати — це повинні робити всі одинадцять гравців.

Деяким фізично важко після довгого сезону майже без відпочинку. Ми впораємося. Важливо виграти найближчі матчі, щоб добре закінчити сезон.

Відбуваються зміни, деякі гравці пішли — часом потрібен певний час, щоб адаптуватися. Це відбувається не за місяць і не за два. Усе зміниться на краще.

Усе не так погано, як ви собі уявляєте. Ми говорили про це і намагаємося поліпшити становище", — сказав Куртуа.

Матч Реал — Боруссія Дортмунд пройде 22 жовтня о 22:00.