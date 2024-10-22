Іспанія

Бельгієць висловився про взаємини з українцем.

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа розповів про взаємини з українським воротарем Андрієм Луніним у складі "вершкових".

"Я намагаюся йому допомагати. І він змушує мене ставати краще і демонструвати, на що я здатний. Як і решта партнерів по команді.

Це непросто, оскільки Лунін нещодавно багато грав, але Андрій — чудовий воротар, і він, безперечно, продовжить допомагати нам ", — наводить слова Куртуа Mundo Deportivo.

Цього сезону Куртуа провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив вісім голів і в чотирьох іграх відстояв на нуль. На рахунку Луніна два матчі, один на нуль та один пропущений гол.