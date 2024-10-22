Іспанія

Німецький центрбек хотів би спробувати свої сили в саудівському чемпіонаті.

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер всерйоз розглядає варіант із тим, щоб у майбутньому перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомляє Madrid Xtra із посиланням на Relevo.

За інформацією джерела, 31-річний німецький центрбек, контракт якого з "вершковими" спливає влітку 2026 року, хотів би навіть завершити кар'єру в одному з саудівських клубів.

Зазначимо, що минулого літа у Рюдігера був варіант із продовженням кар'єри в Аль-Іттіхаді, проте гравець відхилив цю пропозицію.

У поточному сезоні Антоніо Рюдігер провів за Реал Мадрид 13 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та заробив одне попередження.