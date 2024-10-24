Іспанія

"Матрацники" незадоволені рішенням судді.

У третьому турі загального етапу Ліги чемпіонів Атлетіко сенсаційно програв удома Ліллю з рахунком 1:3.

Як повідомляє El Pais, мадридський клуб після матчу надіслав офіційну скаргу в УЄФА. Матрацники поскаржилися на суддівство, а саме на рішення судді призначити пенальті в їхні ворота.

На поточний момент у турнірній таблиці Ліги чемпіонів Атлетіко посідає 27-ме місце. Команда Дієго Сімеоне в трьох турах змогла набрати три очки (одна перемога, дві поразки).

Найближчий матч Атлетіко проведе в неділю, 27 жовтня, проти Бетіса на виїзді. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.