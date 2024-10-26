Іспанія

Мадридці подовжують працювати на південноамериканському ринку.

Мадридський Реал звернув увагу на центрального захисника Велес Сарсфілд Валентіна Гомеса. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, "вершковим" за 21-річного аргентинця доведеться заплатити близько десяти мільйонів євро. Зазначається, що на футболіста також претендують аргентинські гранди - Бока Хуніорс та Рівер Плейт.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у дев'ять мільйонів євро.

Цього сезону Валентін Гомес відіграв за Велес Сарсфілд 31 матч, забив один гол та отримав 11 жовтих карток.