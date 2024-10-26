Іспанія

"Блаугранас" хочуть надовго залишити у своєму складі свого вихованця.

Керівництво Барселона перебуває на стадії переговорів про продовження контракту з 21-річним півзахисником команди Педрі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, обидві сторони націлені на якомога швидшу пролонгацію трудової угоди. У каталонському клубі вважають Педрі ключовою частиною свого проєкту.

Чинний контракт 21-річного іспанця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Педрі відіграв за Барселону 13 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.