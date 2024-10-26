Іспанія

Непрості три очки для команди Марселіно на Естадіо Хосе Сорілья.

У рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал вирушив у гості до Вальядоліда.

"Жовта субмарина" мала перевагу в рахунку за підсумками першого тайму завдяки голу Баррі, проте втратила її на 60-ій хвилині через реалізований пенальті Сілли.

Утім, команді Марселі все ж вдалося залишити поле Естадіо Хосе Сорілья з трьома набраними очками, оскільки на 84-ій хвилині Баена реалізував свій момент — 3:1.

Вальядолід - Вільярреал 1:2

Голи: Сілла, 60 (пен) - Баррі, 29, Баена, 84

Вальядолід: Гейн — Перес, Санчес, Торрес, Роса — Моро, Мартін Ріелвес (Андрес Месегер, 71), Кемерт (Санчес, 88), Тухамі (Кенеді, 88) — Амалла (Перес, 79), Сілла (Латаса, 71)

Вільярреал: Конде — Феменія, Кошта, Альбіоль, Кардона — Ахомаш (Піно, 82), Комесанья (Алассан Гує, 71), Парехо, Баена (Бернат Веласко, 90) — Баррі (Перес, 71), Пепе (Терратс, 90)

Попередження: Сілла, Санчес, Кемерт, Торрес — Парехо, Комесанья, Кошта