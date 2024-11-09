Іспанія

Валерій Васильович — метр світового футболу.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті назвав тренерів, яких оцінює вище за себе. Серед цих фахівців знайшлося місце і видатному українському тренеру Валерію Лобановському.

"Не думаю, що я найкращий тренер останніх тридцяти років. Я багато чого досяг, але є ті, хто домігся ще більшого: наприклад, Алекс Фергюсон, Пеп Гвардіола, Валерій Лобановський.

Навіть якщо я буду вважати себе найкращим, ніхто не зведе на мою честь статую", — наводить слова італійця L'Équipe.

Нагадаємо, Динамо Київ під керівництвом Валерія Лобановського вісім разів вигравало чемпіонат СРСР, шість разів Кубок СРСР, двічі Кубок володарів кубків УЄФА та ставало переможцем Суперкубку УЄФА. Вже за часів незалежної України разом з киянами Валерій Васильович п'ять разів ставав чемпіоном країни та тричі вигравав Кубок України. Також Лобановський в якості головного тренера збірної СРСР виходив до фіналу Євро-1988.